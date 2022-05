Una dotzena de restaurants participen a la campana gastronòmica Viu en Blau de l'Escala del 27 de maig al 12 de juny.

Impulsat per la Confraria de Pescadors i l'Ajuntament pretén posar en valor la importància del sector pesquer i el consum de peix blau.

Es tracta d'un projecte gestionat a través de les empreses Coach Gastronòmic i Tretze Cultura, amb la col·laboració del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

En el cas de la campanya gastronòmica els restaurants oferiran des d'aperitius especialment elaborats per a l'ocasió a menús sencers en què el peix blau és protagonista (sardina, anxova, verat...)

La campanya comptarà com a tret de sortida amb una sardinada popular, que es farà el dia 28 de maig, a les 12 del migdia, a la Riba. L'acte comptarà amb l'actuació del grup Les Anxovetes.

'objectiu de la campanya és impulsar la cuina del peix blau de proximitat i promoure’n el consum habitual, sent també un element per crear sinèrgies entre pescadors, restauradors i peixateries. Per a la consecució d’aquest objectiu, els restauradors adherits a la campanya es comprometen a adquirir el peix directament a la llotja de l'Escala o a les peixateries del municipi que compren a la llotja.

També es pretén promoure la gastronomia local i els restaurants del municipi, posant en valor la qualitat gastronòmica que ofereixen aquests restaurants.

La campanya gastronòmica neix amb voluntat de permanència, per tal que es celebri cada any a l’Escala, convertint-se així en un esdeveniment anual del municipi.

L’objectiu de futur de la campanya gastronòmica és que aquesta creixi en nombre de participants i també en el tipus d’activitats que s’hi inclouran, com conferències i xerrades, tallers de manipulació del peix o l'edició d'un llibret de recetes i consells d'alimentació saludable.

"Aquest és un projecte molt transversal i que transmet molts valors i agraïm moltíssim la col·laboració i la predisposició que hi han posat tots els restauradors per tal de fer possible que tirem endavant aquesta campanya, que s'emmarca dins un projecte molt més ampli per prestigiar la pesca i el peix blau de l'Escala", ha remarcat la regidora Marta Rodeja.