ERC ha anunciat que s'ha rebut el compromís per part de l'Estat de la licitació abans d'acabar l'any del projecte constructiu d'un pas elevat a l'encreuament de l'N-260 amb la C-26 que enllaça amb el municipi d'Ordis. Es tracta d'un punt perillós on des de fa anys s'espera una millora. Mentre no s'executi l'obra es prendrien mesures per reduir la perillositat.

El grup ha explicat que l'alcaldessa d'Ordis i diputada al Parlament, Anna Torrentà, ha rebut el compromís per part del Secretari General d'Infraestructures, Xavier Flores i que l'obra suposa una inversió d'uns cinc milions d'euros.

Torrentà es va reunir amb el secretari General d'Infraestructures juntament amb el senador Jordi Martí Deulofeu i l'alcalde de Navata, Jaume Homs.

El projecte constructiu és una reivindicació realitzada des de fa anys per Esquerra a l’Estat. A través del senador altempordanès, Jordi Martí Deulofeu, "s’ha fet palesa la necessitat de millorar aquesta intersecció per la seva perillositat i sinistralitat, així com pel volum de vehicles que la utilitzen, ja que és el punt de connexió entre l’Eix Pirinenc (N-260), l'N-II i l’autopista AP-7 a través de la C-26" han explicat.

A banda d’aquest compromís, des del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana també s'hauria mostrat disposat a valorar altres actuacions i mesures com ara la instal·lació d’una senyalització vertical provisional per tal de reduir la perillositat i l’accidentalitat en aquest punt mentre no s’iniciï l’execució de les obres.

També han informat que s’ha plantejat com a opcions "una millora en la il·luminació de la zona, que serà estudiada des de l’Estat". Entre altres propostes, "s’ha posat sobre la taula la supressió de les bandes transversals d’alerta (BTA), que han demostrat no ser del tot efectives per reduir l’accidentalitat i generen molèsties des del punt de vista acústic, senyalització horitzontal i la instal·lació d’un radar, tot i que aquesta darrera mesura és competència del Servei Català de Trànsit".