Convivència Acció Cívica Catalana i el PP de Figueres, proposen que la cerimònia de lliurament dels premis Princesa de Girona se celebri com a lloc idoni al castell de Sant Ferran de Figueres. Fan la proposta després del «menyspreu mostrat per l’Ajuntament de Girona cap als premis» en rebujtar per tercer any consecutiu celebrar-los a la ciutat. Recentment es va anunciar que per tercer any la cerimònia es faria a Barcelona.

La directora de Convivència Cívica Catalana, Paula Cordera, i Àngela Domènech, presidenta del Partit Popular de Figueres, han mostrat el seu absolut rebuig «davant la decisió arbitrària presa per l’ajuntament de Girona de no acollir per tercer any consecutiu la celebració dels Premis» que s’ha anunciat recentment que s’entregarien a Barcelona. Consideren que és «un greuge més a la llarga llista d’insults als símbols nacionals dels darrers anys» i que no es pot «continuar cedint davant aquestes actituds radicals i inconstitucionals, que no representen el sentir de la majoria de la societat catalana, la qual admira i se sent orgullosa de la nostra corona, el nostre rei i la nostra princesa». Consideren que el castell seria un lloc idoni per a «un esdeveniment d’aquestes característiques» perquè «es combinen l’accessibilitat, seguretat i condicions tècniques necessàries per organitzar-lo».

Asseguren que «aquest esdeveniment és vital per Espanya i per Girona». Per això conclouen que «la majoria silenciosa de Girona, alça la veu per donar-los la benvinguda i mostrar tot el seu afecte al Rei i a la Princesa».

El 2018 es va traslladar la cerimònia de lliurament dels premis i la jornada de treball amb joves a escenaris alternatius com el restaurant Mas Marroch a Vilablareix (Gironès) o l’Hotel Camiral a Caldes de Malavella (Selva) abans de fer el salt cap a Barcelona.