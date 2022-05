L’Escala celebrarà l’11 de juny el Carnaval d’Estiu amb una rua nocturna que passarà per la Platja. Aquest hivern es va ajornar el Carnaval perquè la situació de pandèmia impedia la preparació de les carrosses i comparses amb normalitat. S’espera la participació a la rua de 450 persones disfressades.

Pel mes vinent hi haurà la festa de disfresses que comptarà també amb un ball amb el grup de versions Tutú Keké a la Sala Polivalent. El Carnaval d’Estiu és la tercera vegada que se celebra. El 2018 es va decidir impulsar perquè les colles poguessin lluir les comparses i carrosses en un context diferent, en una època de més calor i il·luminació especial per desfilar de nit. La rua sortirà a les nou del vespre de la plaça Univers, a Riells, per anar resseguint el litoral fins arribar a la Platja.