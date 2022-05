Sílvia Ripoll serà la candidata de Junts a l’alcaldia de Roses en les eleccions municipals del maig de l’any vinent.

Sílvia Ripoll i Marc Danés, ambdós regidors actualment, es disputaven el primer lloc a la candidatura. Substituïrà a Montse Mindan que va anunciar el mes de març que renunciava a encapçalar la candidatura i que demanaria tancar la la llista.

Sílvia Ripoll ha estat ratificada pel partit en una assemblea que es va celebrar dijous al vespre

Diu que accepta "amb ganes i il·lusió", convençuda que "el projecte de Junts a Roses és ambiciós i possibilista alhora. Treballarem perquè el nostre municipi segueixi progressant en de tots els àmbits".

La nova alcaldable, de 48 anys, és empresària de professió, i ha estat regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament en dos períodes (de 2011 a 2015 i des de 2019).

Pren el relleu de Montse Mindan, que ha estat la cap de llista en les municipals de 2015 i de 2019.

“Agraeixo la confiança de l’executiva local i comarcal de Junts així com de la Vegueria" i ha afegit que "tenim per endavant importants reptes, a curt, mitjà i llarg te rmini i la nostra candidatura hi abocarà totes les energies necessàries, des de l’escolta activa i el compromís”.

A l’acte hi va assistir el secretari d’Organització de Junts, David Saldoni, el coordinador local, Lluís Espada, i la coordinadora a l’Alt Empordà, Míriam Lanero, que ha remarcat “la importància que té Roses per a la comarca”. “Tenim una candidata amb empenta, amb ganes i preparada per assumir el repte que se li presenta”, ha afegit Lanero.