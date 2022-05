L'Ajuntament de Vilafant ha tancat tots els tràmits perquè la Generalitat construeixi el nou institut. El ple municipal ha aprovat el tercer acord de cessió dels terrenys per tal que el departament d'Educació comenci la construcció.

El govern també ha declarat d'especial interès els edificis educatius i el CAP de Vilafant. Això permetrà que tant la construcció del nou edifici de l’institut de Vilafant o les obres de millora o modernització de les escoles Sol i Vent, Mèlies i Mare de Déu del Mont estaran exemptes de pagar l’impost municipal d’obre.

L'alcaldessa, Consol Cantenys, ha manifestat que "esperem que aquesta sigui la darrera modificació que haguem de fer, en aquesta sessió ho deixem tot a punt perquè el departament d’educació comenci la construcció d’aquest equipament educatiu tan necessari pel nostre municipi».

Pel que fa a temes educatius, en aquesta sessió s’han aprovat els preus públics pel casal per aquest estiu, «amb aquesta aprovació actualitzem els preus del servei de casal d’estiu prioritzant els infants empadronats a Vilafant i oferint bonificacions per famílies monoparentals o nombroses. "Esperem que el casal sigui ampli, inclusiu, divertit i formatiu pels més petits", ha destacat el regidor d’esports i joventut César González que també ha explicat que aquest any s’ha fet un nou concurs pel servei del casal d’estiu.

La Generalitat va aprovar l'any passat la modificació del Pla Econòmic i Financer d'Inversions (PEF) en construccions escolars del Departament d'Educació amb la incorporació de disset noves actuacions. A la comarca de l'Alt Empordà, s'hi destinaran 8.320.000 per a la nova construcció de l'institut de Vilafant, de dues o tres línies i amb espai per a cicles formatius. I, 4.400.000 euros per a l'execució de l'escola, d'una línia, Gonçal Comellas a Avinyonet de Puigventós.