Pau Castillo ha estat el guanyador del Premi EmprenedorAlt Empordà 2022, amb Surcast. Aquest és un projecte que treballa amb tecnologia aplicada al territori, i que ofereix diferents serveis dins l’àmbit de la investigació, gestió i difusió del patrimoni cultural. «Els productes resultants poden ser de diversa tipologia: Models 3D, plantes, alçats i seccions arquitectòniques, fotografies aèries, digitalitzacions planimètriques, arxius GIS, models 3D publicats i compartits a plataformes en línia, excavacions arqueològiques, registre i inventari de peces de museus», explica el seu creador. El premi, que va ser entregat ahir per l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el director del Setmanari de l’Alt Empordà, Santi Coll, consistia en una estatueta, 3.000 euros en metàl·lic i 1.500 euros de publicitat al nostre setmanari.

Pel que fa al segon premi, ha estat per a l’Espai Atenea de Roses, de Marta Coll. Aquest és un centre especialitzat en demències i dedicat a persones amb deteriorament cognitiu lleu i persones amb principi de demència, i al seu entorn, ja que ofereix un programa d’estimulació cognitiva i de suport a la persona cuidadora. El premi consistia en un diploma i 1.500 euros en metàl·lic.

Al marge dels dos premis emprenedors, es va atorgar el premi al Jove Empresari, a Joan Beneja, de Rufa, cervesera de l’Alt Empordà; el de Responsabilitat Social Corporativa i Sostenibilitat, per a Lluís Vila, de Llavora Agropecuària; el d’Innovació en el sector turístic al projecte Autoguiatge Eco Turístics i Circuit d’entrenament fix de Surfski, de SK Kayak de Pau Calero; el premi Innovació per Colors vegetals Annam, d’Anna Mabille; la Millor idea de negoci de Batxillerat i Cicles Formatius s’ha premiat Àlex Morillas (Alxcraft.com) de l’Institut Ramon Muntaner, i en categoria de batxillerat i cicles per Nerea Vilchez i Ainoa Vilzhez (Casal inclusiu Atrapasomnis) de l’INS Muntaner.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó,va cloure l’acte manifestant que «emprendre és una actitud, i avui ho hem vist» i va constatar que «no has de ser ni jove ni gran, només creure-ho». «Ara bé, cal canviar els vells models econòmics, i els emprenedors teniu l’oportunitat de fer-ho», va destacar. Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal, va afegir que «aquest acte pot inspirar a futurs emprenedors» i que «les empreses que avui hem conegut poden ser referents pel futur».

Els Premis Emprenedors Alt Empordà 2022 són una iniciativa dels ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà, Fòrum Imagina, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, el Departament d’Educació de la Generalitat, Catalunya Emprèn i el Fons Social Europeu.