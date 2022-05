Quatre cotxes han cremat aquesta matinada en un incendi en un aparcament de Peralada.

El foc s'ha declarat cap a tres quarts de tres de la matinada, en un pàrquing de sorra que està al costat de l'escola del municipi.

Els Bombers hi han desplaçat dues dotacions i quan hi han arribat les flames estaven totalment desenvolupades i han cremat totalment almenys quatre cotxes que hi estaven aparcats.

El foc s'ha donat per extingit pels volts de les tres.

Per la seva banda, la Guàrdia Municipal de Peralada ha precintat la zona i s'investiga l'origen del foc.

Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'indagar si és un foc intencionat o no.