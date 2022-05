La Guàrdia Civil ha intervingut 1.291 articles de luxe falsificats a la Jonquera (Alt Empordà). Agents de l'institut armat van desplegar divendres passat l'operatiu anomenat Fake Star en una botiga de la població. Durant la inspecció del local, van detectar que hi havia exposats bosses de mà, calçat, dessuadors, rellotges i samarretes de marques de prestigi, però que, en realitat, eren falsificacions. La Guàrdia Civil va comptar amb la presència d'un pèrit representant de les marques perjudicades per acreditar que no eren originals. Els articles no tenien etiquetes ni l'embalatge de la marca. Els objectes estan valorats en 388.225 euros. Investiguen l'amo del local per un delicte contra la propietat industrial.