Milers de meduses d'una espècie poc habitual a la costa van envair diumenge les platges del Port de la Selva (Alt Empordà) i també de punts de Llançà. L'episodi va generar certa «alerta» entre els nombrosos banyistes que hi havia a la zona per les altes temperatures d'aquest cap de setmana i des de l'Ajuntament van recomanar no banyar-se. «La gent ens enviava fotografies preguntant si feien alguna cosa. Nosaltres els vam dir que són urticants i vam recomanar que no es banyessin. De fet, la gran quantitat d'exemplars que hi havia tampoc convidava a entrar-hi», explica el regidor de Seguretat, Roger Pinart. Pinart remarca que no és un episodi «excepcional» perquè és època de cria i que quan arriben a la costa la majoria ja estan mortes.

Nou episodi de meduses envaint la costa. Aquest diumenge el litoral del Port de la Selva, des de la zona del Far de Sarnella fins a la badia milers d'exemplars de l'espècie Aequorea forskalea, que pot arribar a mesurar fins a 20 centímetres, van ocupar les platges i van deixar sense bany molts turistes que s'hi havia acostat per les altes temperatures del cap de setmana. Es tracta d'un tipus de medusa poc freqüent a la zona, que normalment es troba en aigües obertes de l'Atlàntic, l'Índic, el Pacífic però també el Mediterrani. Tot i que habitualment viu a alta mar, se la pot trobar avarada a la costa quan els vents l'apropen.

De fet, el Port de la Selva no és l'únic punt on se n'han pogut veure aquest diumenge. També n'hi havia en diversos punts de Llançà i a la costa de la Catalunya del Nord, en poblacions com Canet de Rosselló. Els experts consultats pels mitjans de la zona indiquen que és difícil saber les raons d'aquest «encallament» massiu, però que, per la mida, tot fa pensar que es tracta d'exemplars al final del cicle vital que haurien estat arrossegats pels corrents. Segons els mateixos experts, es tracta d'una espècie que no produeix urticària. Tot i això, el regidor de Seguretat del Port de la Selva, Roger Pinart, va recomanar als nombrosos banyistes que li van fer arribar imatges de meduses que evitessin el bany. «La gran quantitat d'exemplars que hi havia tampoc acompanyava», detalla. Pinart remarca que no es tracta d'una situació «excepcional» i que és habitual que per aquestes èpoques, «quan fan la reproducció», se'n puguin veure a la costa.

«La tramuntana d'aquest dilluns se les endurà i s'acabaran desintegrant al mar», afegeix. De fet, avui ja no se'n veien pràcticament a cap platja i només en quedaven algunes avarades en punts de la badia. «Sol ser sempre per aquesta època quan n'hi ha més i just ha coincidit amb un cap de setmana de molta calor, de festa major i de més afluència de visitants», remarca Pinart. Fora d'aquestes dates, però, insisteix que no solen haver-hi moltes meduses a la zona. «Hem tingut algun episodi fora de temporada, però normalment a l'estiu no en tenim», insisteix.

És «normal»

El biòleg Eduard Marquès diu que es tracta d'una situació normal per l'època en què hi ha aportació de nutrients a l'aigua i que això suposa una eclosió d'algues, que al seu torn són filtrades per espècies com les meduses. «És el cicle de la vida, sol passar cada any i és bon senyal que passi», remarca. En aquest sentit, diu que aquestes meduses solen anar acompanyades d'altres organismes com les foskalies edwardsi, unes colònies de pòlips que poden arribar a mesurar fins a tres metres de llarg. «Aquest cap de setmana n'hem vist, juntament amb dues tortugues al Cap de Creus, que segueixen les meduses». Tot i que insisteix que es tracta d'una situació habitual, però, Marquès també diu que quan hi ha una gran proliferació de meduses pot haver-hi causes ambientals i del canvi climàtic al darrere. «Entre elles, la falta de depredadors naturals o condicions que les puguin afavorir», detalla.