Figueres posa a l’abast dels figuerencs posar-se a la pell de les persones amb discapacitat a través d’una campanya. L’objectiu és conèixer les dificultats amb què es troben en el seu dia a dia i apropar-se a la seva realitat. La campanya s’ha anomenat «Posa’t a la meva pell» i es tracta d’una iniciativa per sensibilitzar sobre les discapacitats.

Consisteixen en tres jornades organitzades amb la col·laboració de diferents entitats: Grup Mifas, Isom i Centre de Lleure El Dofí, ONCE, Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques, la Fundació de malalts d’Alzheimer i Família i la Fundació Tutelar de l’Alt Empordà.

La primera de les jornades serà el 28 de maig. Els figuerencs es podran moure pel centre de la ciutat amb la cadira de rodes, descobrir a quins establiments i a quins no es pot accedir i quins tenen barreres. El punt de trobada serà a la plaça de la Font Lluminosa. La segona jornada serà el 4 de juny per conèixer com viuen les persones cegues i descobrir com és d’important el Braile, la tecnologia i la mobilitat en el dia a dia de les persones amb discapacitat visual. Es començarà a les deu del matí a la placeta baixa de la Rambla. Finalment la tercera jornada amb l’associació de malalts d’Alzheimer s’aniran «descartant» «episodis de la nostra vida, qui hem sigut... A través d’un joc de cartes en el que anem perdent bocins de la nostra història podem prendre consciència del seu valor i el buit i indefensió que deixa aquesta pèrdua».