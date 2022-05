L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó per violar una noia a Figueres, gravar-ho amb vídeo i demanar-li diners per no difondre les imatges. L'acusació pública sosté que els fets van tenir lloc el 18 de febrer del 2019, quan el processat va passar a recollir la víctima amb una furgoneta, la va portar "al bosc" i la va atacar. Al judici, la víctima ha assegurat que no va saber que l'acusat ho havia enregistrat fins que li va reclamar un primer pagament de 1.500 euros. Es va decidir a denunciar-ho quan li va reclamar mil euros més. L'acusat ho nega i atribueix la denúncia a un intent de justificar els vídeos que havien gravat junts perquè ell havia perdut el mòbil i la noia temia que es fessin públics.

La fiscalia l'acusa de delictes d'agressió sexual, descobriment i revelació de secrets i amenaces condicionals. Segons recull l'escrit d'acusació, els fets van tenir lloc el 18 de febrer del 2019, quan l'acusat va recollir la víctima en furgoneta. Mentre conduïa, la noia es va adonar "que no es dirigien cap a cap bar", tal com havien quedat. Quan li va preguntar on anaven, el processat li a dir que "a un lloc tranquil on podrem seure i parlar".

La víctima ha explicat al judici que no eren parella però que feia uns tres mesos que quedaven perquè s'estaven "coneixent". L'acusat va acabar aturant el vehicle a "un bosc" que la investigació no ha pogut situar. Un cop allà, segons la fiscal, li va prendre el mòbil a la noia, la va fer pujar a la part de darrere de la furgoneta i la va violar sense fer cas de les súpliques de la víctima perquè parés.

Després, va tornar a conduir des de la zona boscosa fins a Figueres, on va deixar la víctima. La noia ha explicat que, d'entrada, no el volia denunciar. Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona, no ha pogut descriure com va ser la suposada agressió sexual, ha repetit que ara no ho recorda, que sap que va passar "por" i que el que va declarar a les dues declaracions que va fer als Mossos d'Esquadra i al jutjat d'instrucció era "la veritat".

L'acusació pública exposa que els dies posteriors als fets l'acusat va trucar i va enviar missatges a la víctima per quedar però ella s'hi va oposar. Finalment hi va accedir perquè el processat li va dir: "Si no vens, tinc coses i sorpreses que t'ensenyaré a tu, a la teva família i a la teva feina". Quan es van trobar, sempre seguint el relat de la fiscalia, li va ensenyar al mòbil la gravació de la violació.

Aleshores, li va demanar diners a canvi d'eliminar-lo. L'endemà, l'11 de març, la noia li va entregar 1.500 euros. Es va decidir a anar als Mossos a denunciar-lo perquè el 12 de març li va reclamar el pagament de mil euros més.

La víctima ha explicat al judici que no sabia que el processat "tenia una càmera dins la furgoneta" i ha negat que mantinguessin relacions sexuals consentides. El vídeo no està aportat a la causa. L'acusat va aportar un mòbil als investigadors dels Mossos d'Esquadra però no hi havia ni rastre de les gravacions. Els agents, però, han explicat que sí que hi van localitzar un altre vídeo fet amb el mateix "modus operandi", on apareix l'acusat col·locant el mòbil d'amagat, anant a buscar una altra dona i mantenint relacions sexuals a dins el vehicle: "La vam localitzar però ella no va voler denunciar. També va dir que havia estat consentit tot i que la meva opinió és que no era així".

La versió de l'acusat, que ha declarat al final del judici, és totalment oposada a la de la víctima. Segons ha dit, feia tres anys que mantenien una relació de parella d'amagat perquè ell era un home casat i la noia no volia que la seva família sabés que es veien.

Segons el seu relat, havien mantingut relacions sexuals en nombroses ocasions, sempre consentides, i molts cops s'havien gravat amb el mòbil. L'acusat atribueix la denúncia a que la noia va tenir "por" que els vídeos es fessin públics i va intentar buscar-hi una explicació: "Quan li vaig dir que havia perdut el mòbil a la Jonquera es va espantar".

L'advocat de la defensa, Joan Ramon Puig, remarca que els dos són d'origen marroquí i que no hagués estat "ben vist" que se sabés que la noia mantenia relacions sexuals amb un home casat. La defensa nega els tres delictes i demana l'absolució.

El judici ha quedat vist per a sentència.