El Consell Comarcal de l'Alt Empordà crearà un centre d'interpretació del paisatge abans de finals d'any. Aquest nou organisme és una iniciativa conjunta entre el consell i l'Ajuntament del Far d'Empordà amb l'objectiu de crear materials didàctics per divulgar els valors i la diversitat de paisatges a la comarca. Aquest centre estarà enfocat a la població general i també al públic escolar. Per altra banda, el consell comarcal ha anunciat que restaurarà tota la xarxa de miradors per la interpretació del paisatge que hi ha a l'Alt Empordà. A més, en construirà sis de nous (Portbou, l'Estrada, el castell de Pontós, la Garriga de Vilanant i el Mas Ventós). Aquestes accions formen part de les millores de la gestió del paisatge.

Aquest conjunt de millores es finalitzarà amb una prova pilot que impulsa el Consell Comarcal per promoure l'elaboració i inclusió de criteris paisatgístics per incorporar als Planejaments d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) dels ajuntaments de l'Alt Empordà. La prova pilot vol donar eines als consistoris per identificar els elements que impacten en el paisatge periurbà i presentar alternatives per recuperar-los.