Els Mossos d’Esquadra han detingut a Roses un home per estafar més de 300.000 euros en la compravenda de cotxes suposadament importats d’Europa de l’Est.

A l’home ja li constaven antecedents policials per fets similars a França on no podia exercir la professió comercial fins al 2030.

El detingut es va fer passar pel gerent d’una empresa que venia vehicles que en teoria eren de la República Txeca i Polònia.

L'arrestat té 33 anys i ha quedat acusat de ser el presumpte autor d’un delicte d’estafa.

Tot el cas es remunta al 20 d’abril quan el gerent d’una empresa de compra de vehicles de Roses va denunciar que havien patit una estafa en l’adquisició d’uns vehicles que presumptament procedien de la República Txeca i de Polònia.

Segons les dades facilitades als Mossos de la comissaria de Roses, van rebre l’oferta per comprar 17 vehicles per part del gerent d’una altra empresa de compravenda de vehicles nous i de segona mà registrada també a Roses.

Els compradors van fer les primeres verificacions de les documentacions fiscals d’aquesta empresa, de les credencials personals del gerent, i van acordar la compra de vehicles en dues operacions. La primera es va efectuar el 25 de març per un import de 165.344 euros, per adquirir 8 vehicles que estaven matriculats a la República Txeca, i una segona compra de 9 vehicles en data 8 d’abril, per un import de 144.610 euros, i que procedien de Polònia. En total la suma de la compra ascendia a 309.954 euros.

Els vehicles no arriben

Per aquestes compres es van lliurar dos extractes bancaris com a comprovants dels pagaments, però de seguida van començar a sospitar que podrien haver estat víctimes d’una estafa, quan els primers vehicles adquirits no van arribar.

L’empresa adjudicatària, segons informa la policia, va esbrinar que no existia cap negoci amb aquest nom i ningú en sabia res de la compravenda, ni del transport, ni de l’arribada dels turismes que s’havien de matricular en territori nacional.

La Unitat d’Investigació de Roses, després de les indagacions va detenir el 18 de maig a Roses el gerent i presumpte autor dels fets. El detingut, amb antecedents per delictes similars, va passar el dia 19 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figures, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Vivia a Empuriabrava

Es dona el cas que el detingut tenia tots els béns de les seves empreses embargats, per aquest motiu ja no residia a França i s’havia instal·lat a Empuriabrava. A més, l'home tenia antecedents policials per blanqueig de capitals, estafes, associació il·lícita, falsificació documental i desviació de capital d’empreses per a fins particulars a França.

A més, en aquest país gal té la prohibició d’exercir professió comercial, industrial i o dirigir i administrar una societat o empresa en vigor fins a l’any 2030.