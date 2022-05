L’Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat que s’enfronta a 13 anys de presó per violar una noia a Figueres, enregistrar-ho amb vídeo i demanar-li diners per no difondre les imatges. L’acusació pública sosté que els fets van tenir lloc el 18 de febrer del 2019, quan el processat va passar a recollir la víctima amb una furgoneta, la va portar «al bosc» i la va atacar. La fiscalia l’acusa de delictes d’agressió sexual, descobriment i revelació de secrets i amenaces condicionals. Segons recull l’escrit d’acusació, els fets van tenir lloc el 18 de febrer del 2019, quan l’acusat va recollir la víctima en furgoneta. Mentre conduïa, la noia es va adonar «que no es dirigien cap a cap bar», tal com havien quedat. Quan li va preguntar on anaven, el processat li va dir que «a un lloc tranquil on podrem seure i parlar».

La víctima va explicar al judici que no eren parella, però que feia uns tres mesos que quedaven perquè s’estaven «coneixent». L’acusat va acabar aturant el vehicle a «un bosc» que la investigació no ha pogut situar. Un cop allà, segons la fiscal, li va prendre el mòbil a la noia, la va fer pujar a la part de darrere de la furgoneta i la va violar sense fer cas de les súpliques de la víctima perquè parés. Després, va tornar a conduir des de la zona boscosa fins a Figueres, on va deixar la víctima. La noia va explicar que, d’entrada, no el volia denunciar. Al judici, celebrat a la secció tercera de l’Audiència de Girona, no va poder descriure com va ser la suposada agressió sexual, va repetir que ara no ho recorda, que sap que va passar «por» i que el que va declarar a les dues declaracions que va fer als Mossos d’Esquadra i al jutjat d’instrucció era «la veritat».

L’acusació pública exposa que els dies posteriors als fets l’acusat va trucar i va enviar missatges a la víctima per quedar, però ella s’hi va oposar. Finalment, hi va accedir perquè el processat li va dir: «Si no vens, tinc coses i sorpreses que t’ensenyaré a tu, a la teva família i a la teva feina». Quan es van trobar, sempre seguint el relat de la fiscalia, li va ensenyar al mòbil la gravació de la violació. Aleshores, li va demanar diners a canvi d’eliminar-lo. L’endemà, l’11 de març, la noia li va entregar 1.500 euros. Es va decidir a anar als Mossos a denunciar-lo perquè el 12 de març li va reclamar el pagament de mil euros més.

La víctima va explicar al judici que no sabia que el processat «tenia una càmera dins la furgoneta» i va negar que mantinguessin relacions sexuals consentides. El vídeo no està aportat a la causa. Els agents, però, van explicar que sí que hi van localitzar un altre vídeo fet amb el mateix «modus operandi», on apareix l’acusat col·locant el mòbil d’amagat, anant a buscar una altra dona i mantenint relacions sexuals a dins el vehicle. Segons l’acusat, les relacions van ser sempre consentides, i atribueix la denúncia al fet que la noia va tenir por que els vídeos es fessin públics.