El ministeri estudia la creació d'una sortida de l'AP-7 a Vilafant

El ministeri de Transports ha licitat la redacció d’un projecte per a construir una nova sortida de l’AP-7 a Vilafant (Figueres Centre), que serviria per facilitar l’accés a l’estació de l’alta velocitat. Es tracta d’una petició que el territori portava temps demanant, ja que per arribar a l’estació des de les sortides actuals cal fer molta volta. A més, el ministeri també ha licitat el contracte per a remodelar els enllaços de Maçanet de la Selva i Girona Nord.

Des de que va acabar la concessió de l’autopista, i per tant aquesta va passar a ser responsabilitat del mininisteri, aquest ja havia manifestat la seva intenció de fer millores als accessos, tal com li demanava el territori. En el cas de Maçanet de la Selva, vol construir-hi una rotonda per facilitar l’accés a la Costa Brava Sud, mentre que a Girona Nord també hi vol fer un nou giratori que permeti millorar la connectivitat amb la C-66. Fins ara, però, el ministeri no havia anunciat la intenció de construir cap nou accés, malgrat que havia rebut diverses peticions des de les comarques gironines. El primer que estudiarà, doncs, serà el de Figueres Centre, situat a Vilafant i que servirà per facilitar l’accés a l’estació del TAV. L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, s’ha mostrat satisfeta perquè el ministeri hagi encarregat el projecte per a convertir aquesta nova sortida en una realitat. El ministeri ha licitat diferents projectes de millora de l’AP-7 i l’AP-2 en set blocs, dos dels quals corresponen a l’enllaç de Figueres i un altre a la remodelació de Maçanet i Girona Nord, al qual se suma també una nova sortida a Sant Celoni Nord. En total, el pressupost de licitació de tots els blocs ascendeix a 4,43 milions d'euros. El ministeri assegura que impulsa aquestes actuacions per acabar amb el problema que suposa la configuració actual de l’autopista, amb trams molt llargs sense accessos, de manera que molts usuaris es veuen obligats a recorrer trajectes molt llargs per vies convencionals entrar o sortir-ne.