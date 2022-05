L'Ajuntament de Figueres ha presentat un pla de sostenibilitat turística a la convocatòria extraordinària dels fons europeus amb l'objectiu de convertir el centre històric de la ciutat en una «experiència turística total». El pla inclou diversos projectes amb una inversió total que voreja els 5 milions d'euros. Entre ells, una intervenció integral a l'entorn del museu Dalí; la instal·lació d'estàtues fixes del pintor; la creació d'un espai al balcó de la plaça Catalunya per posar en valor els productes de mercat o una millora de l'espai verd de la Pujada del Castell per relligar-lo amb el centre. «Són propostes coherents executables i consensuades amb els agents implicats», assegura l'alcaldessa, Agnès Lladó.

Crear un eix que connecti la casa natal de Dalí, el museu i el castell de Sant Ferran i converteixi, a la vegada, el centre històric de la ciutat en una «experiència turística» completa. Aquest és el principal objectiu del Pla de Sostenibilitat Turística que Figueres ha presentat als fons Next Generation. El conjunt d'actuacions previstes se centren en els àmbits de la transició verda, la sostenibilitat, l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat i estan valorades en gairebé 5 milions d'euros. El regidor de Turisme i Cultura, Alfons Martínez, ha explicat que moltes de les accions proposades ja estaven previstes i que s'emmarquen en l'estratègia turística dissenyada l'any 2019. De fet, ha dit que totes són assumibles i executables, però que si compten amb fons europeus, podran ser una realitat «abans».

Entre els projectes que preveu el pla hi ha la millora de l'entorn urbà del Museu Dalí donant-lo de voreres més amples per donar més prioritat al vianant, implantació d'arbrat i una millora de l'accessibilitat. També es volen instal·lar tres estàtues de forma permanent en indrets del centre; projeccions fixes en monuments i edificis emblemàtics o fer més eficients els llums de Nadal dalinians. En l'àmbit del turisme gastronòmic, el pla preveu adequar el balcó de la coberta de la plaça Catalunya per poder-hi fer parades de la ruta enogatronòmica i activitats relacionades amb el món del vi i els productes de mercat. A banda d'això, es volen instaurar de forma permanent les rutes gastronòmiques amb una senyalització fixe.

D'altra banda, s'adequarà l'espai verd de la Pujada del Castell amb nova pavimentació, l'eixamplament de voreres, i més arbrat per donar-li continuïtat amb el centre històric i convertir-lo en un nou «pulmó verd». També s'intervindrà en altres camins que connecten la ciutat amb Vilabertran i s'actuarà al camí de Sant Pau de la Calçada amb l'adequació d'un itinerari per a vianants i ciclistes. Un altre dels objectius previstos és fer de Figueres una destinació «accessible». Per això, es millorarà el carrer Lasauca i l'Enginyers, a més de la implantació d'una plataforma única al carrer Galligants. En l'àmbit de la digitalització, el pla contempla una gestió digitalitzada dels aparcaments; un monitoratge de l'opinió de la destinació turística; dels fluxos turístics o una aplicació mòbil de rutes turístiques, entre d'altres.

Posicionar la ciutat com a destinació «de primer nivell»

«L'objectiu és posicionar Figueres com una destinació turística urbana i cultural de primer nivell, aprofitant atractius únics al món com el Teatre Museu Dalí o el Castell de Sant Ferran», ha dit l'alcaldessa. Per la seva banda, Martínez ha insistit que es tracta d'un projecte que pot tenir una «incidència brutal a la ciutat» i que moltes de les accions previstes ja estan «molt avançades».