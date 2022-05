Una cinquantena de veïns de Vilajuïga han protestat aquest dissabte perquè no volen quedar-se sense servei de tren. Els manifestants han sortit des de l'Ajuntament i han caminat fins a l'estació per mostrar el seu desacord amb el pacte de l'equip de govern de Figueres que proposa traslladar l'estació del centre de la ciutat a Vilafant, fet que afecta la línia que connecta la capital de l'Alt Empordà amb Portbou i que passa per Vilajuïga. El consistori i els veïns van junts en la protesta contra aquesta decisió perquè consideren que se'ls "aïlla" i de moment ja han recollit més de 1.300 firmes en contra de la decisió. L'alcalde del poble, Xavier Lorente, recorda que el tren "és vital" per a molts veïns.

Puntual a les onze del matí, una cinquantena de veïns de Vilajuïga han sortit en manifestació cap a l'estació de tren del poble. Uns nens s'han caracteritzat de vagons per tal de fer evident el motiu de la queixa: evitar que el municipi es quedi sense un servei que consideren "vital" per a molts veïns. Tot arran de l'anunci del trasllat de l'estació de tren de Figueres, que està al centre de la ciutat, fins a Vilafant on hi ha les instal·lacions de l'AVE. L'objectiu és fer una estació intermodal i, de retruc, treure els passos a nivell que encara queden al centre de la capital de l'Alt Empordà.

El problema, però, és que molts veïns de pobles propers a Figueres com Vilajuïga, Pau, Llançà o Colera fan servir el tren per desplaçar-se a la capital alt-empordanesa per fer gestions diàries. Si finalment es fa efectiu el trasllat de l'estació a Vilafant, el perjudici per a aquestes persones –moltes d'elles grans- seria "molt greu", segons assenyala l'alcalde de Vilajuïiga, Xavier Llorente.

A més, el batlle alerta que, si segueix endavant el projecte, es tractarà d'una obra "faraònica" que "no necessita" el territori. De moment, la proposta pactada compta ja amb una partida de 250.000 euros en els pressupostos generals de l'Estat.

"Els passos a nivells són molt importants, sense cap dubte, però si Figueres vol mantenir aquest rol de capitalitat, cal que tingui en compte els pobles del voltant", assenyala l'alcalde,que proposa soterrar els passos. Per això, el consistori va aprovar una moció en defensa del servei de tren que va rebre el suport d'altres municipis propers.

Més de 1.300 firmes

A banda de la moció, els veïns s'han mobilitzat i han aconseguit recollir més de 1.300 signatures en contra del projecte "desproporcionat" que es vol fer a Figueres i que "aïllaria" les localitats petites de la comarca que necessiten estar connectades amb la capital.

El president de l'associació en defensa del tren de Vilajuïga, Pep Mogas, recorda que es tracta d'un servei que fan servir molts col·lectius, des de la gent gran, a joves que han d'anar a estudiar a Girona o també turistes que visiten la zona.

Mogas ha explicat que preveuen seguir fent accions per reivindicar que no els treguin el tren i una de les que es vol tirar endavant és col·lectiva, entre els diferents municipis afectats. Pretenen anar d'estació en estació fent accions per fer visible el problema.

Millores

Mogas i Llorente també s'han queixat del mal estat en el que es troba l'estació de Vilajuïga. Asseguren que Adif no ha invertit en els darrers anys en qüestions com cartells o la cura de la instal·lació i el manteniment. "No saps per on et vindrà el tren, no hi ha horaris i no hi ha explicacions de res", es queixa Mogas.