Un incendi ha cremat dos habitatges al carrer Tarragona de Figueres aquest diumenge 29 de maig al migdia. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11.59 h. Quan han arribat, han localitzat que el foc venia d'un matalàs incendiat, situat en un primer pis. L'han llançat al pati de llums, a la zona de rentadores de l'edifici, per poder-lo apagar. Aquest mateix migdia l'incendi ha pogut ser extingit.

No hi ha hagut danys personals, ni cap persona ferida, però sí que n'han quedat danyats ambdós habitatges "greument", segons fonts municipals. L'estructura de l'edifici s'ha mantingut i no ha quedat afectada.

Precisament, els serveis socials de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana de Figues han intentat localitzar les famílies afectades, així com les dels pisos superiors, per oferir-los un allotjament segur mentre bombers i mossos revisaven la zona. Uns i altres s'han retirat del carrer Tarragona cap a quarts de quatre de la tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'incendi que, de moment, es desconeixen.

Veïns del barri expliquen que, cap a dos quarts d'una, han vist el camió de Bombers pujar ràpidament pel carrer Pere III per arribar fins al lloc dels fets, a més d'ambulàncies.

A través de Twitter, l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha mostrat "tot el seu suport a les famílies i veïns afectats", i ha escrit que està en "constant contacte amb els serveis municipals i la Guàrdia Urbana".