Investiguen la mort d’un treballador en un restaurant de la zona de Santa Margarida a Roses

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un treballadorde 43 anys d’un restaurant de l’àrea de Santa Margarida de Roses.

L’home va aparèixer sense vida ahir el matí i el van localitzar els seus companys de feina quan van arribar al local i van entrar en un annex.

Segons van confirmar ahir els Mossos d’Esquadra, d’entrada no hi ha indicis que apuntin que es tracti d’una mort violenta. Tot i això, caldrà esperar a l’autòpsia, que haurà de determinar-ne la causa de la defunció.

Els Mossos van rebre l’alerta a mig matí quan els treballadors anaven a obrir el local. Va ser llavors, quan se’l van trobar en un llit de l’annex mort. El dia anterior, segons van explicar des del local, l’empleat havia rebut un cop a la cama, no es trobava i el responsable li havia dit que anés a descansar. Va anar en aquesta zona del restaurant i va estar-hi fins al vespre quan van marxar els companys. Ahir però se’l van trobar sense vida en un llit.

La Unitat d’Investigació dels Mossos de Roses es van personar a la zona i ahir van estar inspeccionant l’escenari i posteriorment, la funerària es va emportar el cadàver cap a l’Institut de Medicina Legal i Forense, on se li farà l’autòpsia.

El restaurant malgrat això va poder operar amb normalitat, ja que aquesta àrea on es va trobar l’home mort no és a dins del mateix local. De fet, ahir al migdia estava ple de gent dinant-hi mentre encara hi havia els Mossos d’Esquadra i els treballadors de la funerària a la zona.