L’alumnat de 5è de primària de l’escola Sol i Vent de Vilafant ha guanyat el tercer premi de la 7a edició del Concurs Tísner de Jocs de Català amb el joc «La casa infectada». La proposta és la reproducció de les parts d’una casa amb l’objectiu d’impulsar l’ús correcte dels verbs en català.

El dissabte 28 de maig, els nens i nenes, juntament amb els seus professors, van viure un dia molt diferent a Tarragona.

Més de 300 alumnes de 5è i 6è de primària van assistir a l’acte, conduït per l’actriu i cantant Carol Rovira. Un total de 176 grups classe van participar en el 7è Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català, impulsat per la Plataforma per la Llengua.

Òscar Escuder i Rut Carandell, com a representants de l’entitat en defensa el català, van ser els encarregats de lliurar els premis als alumnes.