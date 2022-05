La 27 edició d’una de les fires més conegudes de Llers, la de la cirera, es va celebrar ahir després que les altes temperatures dels darrers dies la fessin avançar en el calendari.

Tot i que la calor es va fer notar al llarg de la jornada, les múltiples activitats proposades per l’Associació Amics de Llers, Cultura i Esbarjo han omplert els carrers del municipi.

La fira va començat aviar, a dos quarts de nou del matí, amb l’inici de la marxa popular de la cirera. Tant els corredors que han fet 5 km com els que n’han fet 10 van sortir a la mateixa hora. A partir de les deu del matí, es va inaugurar la fira amb la 18a trobada de puntaires.

A les onze, els grallers es van trobatrdavant de l’Església «despertant la fira» amb un concert de música tradicional. La 13a trobada de cotxes d’època i concentració de 600 també es va fer, així com partides simultànies d’escacs. A les sis, es va programar una cantada d’havaneres a càrrec del grup Els Cantaires de l’Estany.

Durant tot el dia, entre les parades, es va instal·lar un punt per a la venda de cireres del poble, que, com sol ser habitual, va ser la més visitada de la fira. En aquesta, també hi havai servei de bar.

Amb tot, la Fira de la Cirera va recuperar gairebé la normalitat. Enguany només hi va faltar el dinar popular que ha estat substituit per food trucks.