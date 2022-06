Detecten a Vilajuïga un insecte mai vist a Catalunya

Des que es va jubilar com a director del Servei de Control de Mosquits, Eduard Marquès reconeix que disposa de molt de temps lliure per dedicar-se a observar amb deteniment la natura. El passat 25 de maig, s’havia proposat tornar a sota aigua, ja que el submarinisme i la fotografia subaquàtica s’han convertit en un modus vivendi per a ell. Però el mal temps va fer que es quedés a casa, admet que bastant molest per l’impediment meteorològic. «El dia, però, em va fer un regal inesperat», somriu. De sobte, va veure com, empès per la tramuntana, un insecte «inèdit» quedava enganxat en el vidre d’una finestra de casa seva, a Vilajuïga.

La tramuntana ha portat a casa un insecte del Juràssic, els veïns (ñ) li diuen "mosca jirafa". És un rafidiòpter del gènere Xanthostigma, força raret, per arribar a espècie m'haurà d'ajudar algun especialista. És una preciositat, no? pic.twitter.com/B75tWpuyaF — Eduard Marquès (@EduardMarquesM) 25 de mayo de 2022 Li va fer unes fotos i va publicar-ne una a Twitter, amb un missatge: «La tramuntana ha portat a casa un insecte del Juràssic, els veïns (ñ) li diuen mosca jirafa. És un rafidiòpter del gènere Xanthostigma, força raret, per arribar a espècie m’haurà d’ajudar algun especialista. És una preciositat, no?». Segons ell mateix va relatar més tard, es tracta d’un exemplar de Xanthostigma corsica i no s’havia documentat la seva presència a Catalunya. Hi ha un registre fòssil en ambre i en roca, per això els especialistes diuen que és un fòssil vivent», exposa Marquès.