L'incendi d'un camió obliga a tallar dos carrils de l'AP-7 i genera retencions a la Jonquera. El foc s'ha declarat cap a dos quarts de set i quan el vehicle circulava en sentit França. Els Bombers han activat set dotacions i el foc està concentrat en la caixa del vehicle pensant. El vehicle transporta material ceràmic, segons els Bombers.

Malgrat l'aparatositat del foc, no s'han de lamentar ferits i la càrrega no s'ha vist afectada. Els Bombers han donat per apagat l'incendi de vehicle cap a les 8.

Arran del succés, hi ha retencions a l'autopista que arriben a uns dos quilòmetres de longitud.

A banda dels Bombers, a lloc també s'hi han traslladat els Mossos de Trànsit i el SEM.