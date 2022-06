Alumnat, famílies i professorat de l'institut de Vilafant (Alt Empordà) han protestat aquest dimecres al migdia per exigir a les administracions que desencallin la construcció del nou centre, que s'ha d'ubicar al costat del pavelló poliesportiu. La comunitat educativa ha arrencat la protesta amb una asseguda a la pista de l'actual institut, que es troba en barracons, i posteriorment han fet una marxa lenta fins als terrenys on es projecta el nou edifici, tot i que sembla estar encallat des del 2017. El director del centre, Jordi Montero, ha demanat a les administracions celeritat i que compleixin les promeses que van fer el 2017 i el 2020 per construir l'edifici. L'institut de Vilafant va obrir les portes el 2008 amb només tres mòduls.

La comunitat educativa de l'institut de Vilafant s'ha plantat davant dels retards constants per part del Departament d'Educació a l'hora de desencallar la construcció del nou centre. Cansats de tanta espera, l'alumnat, les famílies i el professorat han convocat una asseguda aquest dimarts al migdia al pati de l'institut on s'han llegit uns parlaments.

En ells els alumnes han reclamant al Departament d'Educació que construeixi un nou centre amb laboratoris i tallers dimensionats al nombre d'alumnes que hi ha actualment a les aules. I és que les instal·lacions actuals afirmen que els han quedat "petites" i això fa que no puguin fer totes les hores que els pertocaria en laboratoris i taller de tecnologia.

Per altra banda, els alumnes afirmen que si el centre en comptes d'estar a Vilafant estigués més a prop d'una ciutat més gran com ara Barcelona, aquest problema "ja s'hauria resolt". Per això asseguren que senten "impotència" quan el Govern anuncia que aposta per l'educació de qualitat "quan encara hi ha centres en barracons".

538 alumnes en dotze barracons

El director del centre, Jordi Montero, ha recordat que l'institut va començar en barracons el 2008 i només hi havia tres mòduls. Poc a poc aquest centre ha anat creixent fins tenir dotze mòduls, una cinquantena de professors i 538 alumnes. Montero assegura que "un 10% de la població de Vilafant" passa la major part del dia "encabits en un espai insuficient" per tanta gent.

Per això Montero demana a la Generalitat que desencalli la construcció del nou edifici de l'institut, que ha d'anar al costat del pavelló poliesportiu. Però el director de l'institut no es refia de les paraules del Departament, sinó que vol accions concretes. El motiu és que ja ha quedat escaldat per les promeses dels consellers. La primera d'elles va ser el 2017 però "la tardor calenta" i el 155 van aturar el projecte. El 2020 van tornar a anunciar que començarien els tràmits administratius corresponents per a la construcció, però "d'això en fa gairebé dos anys i estem igual" ha recordat el director.

La presidenta de l'AMPA de l'institut, Susana Crespo, ha assegurat que a les famílies se'ls "acaba la paciència" i per això "cal un institut nou". Crespo ha insistit que "de diners n'hi ha" i exigeix a Educació que prioritzi la construcció del nou centre a Vilafant.

La protesta ha finalitzat amb una marxa lenta des de l'actual institut fins als terrenys del nou centre, a pocs metres de distància. Els alumnes han portat pancartes reivindicatives i un grup de joves liderava la protesta mentre tocaven el tambor.