La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha iniciat la licitació del projecte de videovigilància del municipi. El projecte contempla la col·locació de 75 càmeres fixes situades en espais interiors i exteriors d’equipaments municipals. També de zones de la via pública que es consideren problemàtiques, com per exemple rotondes o punts d’encreuament, entre d’altres.

Aquest projecte s’ha portat a terme en coordinació amb el Departament d’Informàtica, d’Urbanisme i amb la Policia Local, que ha supervisat els punts d’ubicació de les càmeres. La Policia serà qui tindrà el control i recepció de les imatges enregistrades, ja que el centre de control estarà instal·lat a l’edifici del Centre de Serveis d’Empuriabrava. El programari de control de les càmeres, connectades per fibra òptica, permet guardar les gravacions durant setmanes, gestionar-les. Dotze dels aparells permetran llegir matrícules de vehicles sospitosos d’haver estat utilitzats per a cometre un delicte o que estiguin en cerca i captura. El cost total del projecte de videovigilància és de 346.000 euros, un import elevat que obliga a publicar la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea.