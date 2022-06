Marc Font Oliveras, alumne del Centre Escolar Empordà, va ser el guanyador de la setzena edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat que organitza anualment l’Ajuntament de Roses, amb el treball titulat «Bioimpressió en 3D per al tractament de malalties cardíaques». L’accèssit va ser per a Cèlia Martínez Gayolà, del Centre Escolar Empordà, per «Estimant des de la distància: una mirada educativa del dol». Els dos premis estan dotats econòmicament amb 750 i 250 € respectivament.

Els Premis Treballs de Recerca de Roses compten ja amb una dilatada trajectòria, celebrant enguany la setzena edició. L’objectiu de la convocatòria és potenciar l’esperit de recerca entre l’alumnat escolaritzat a la població, donant a conèixer a la ciutadania els treballs d’investigació que es porten a terme; crear un fons municipal de treballs de recerca i col·laborar amb la comunitat educativa, l’alumnat i les seves famílies per afavorir l’èxit escolar dels nois i noies.

Un grup e veïns i persones vinculades a la Marina d’Empuriabrava han creat una nova associació per defensar aquest territori de Castelló, Ara Empuriabrava. Tal com expliquen en un comunicat, es defineixen com un think tank sense «cap interès polític de partit o tendència directa, ni ho pretén en un futur».

La intenció de l’associació sense ànim de lucre és «treballar pel bé i interès general de la Marina d’Empuriabrava» i seguint el perfil d’un think tank: «recollir i generar idees de millora, analitzar la seva viabilitat i propòsit i si cal desenvolupar-les, per a oferir-les a la societat d’Empuriabrava per a la seva implementació com a objectiu final».

En les pròximes setmanes aniran presentant parts d’un projecte general, tant per actuar com per a informar i conèixer l’opinió dels veïns, amb el propòsit de definir en quina Empuriabrava es vol viure i, entre tots, canviar el rumb de la Marina amb la vista posada el 2050, «o millor encara, al 2070», finalitzen el comunicat.