La plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí considera que s’ha entrat en «un procés demencial» a l’hora de presentar projectes d’energies renovables sense que hi hagi una planificació sobre aquesta implantació al territori. A través d’un comunicat, la plataforma recorda que ja hi ha dues propostes més de projectes per instal·lar un parc eòlic marí a banda de la primera que s’havia presentat fa mesos.

Malgrat tot, la plataforma recorda que totes aquestes iniciatives són «il·legals» fins que el govern espanyol no aprovi la modificació del Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) i des d’Stop Macroparc ja s’han presentat al·legacions en contra d’aquest nou pla. A més, la plataforma recorda que hi ha un estudi recent elaborat per un equip científic de ciències marines i la geografia en què recomana excloure i allunyar els parcs eòlics marins de les àrees protegides de la Mediterrània.