Les Jornades ADEVIC han reunit, durant 3 dies, més d’un centenar de professionals de la formació viària a España i Catalunya. De l’1 al 3 de juny, han estat tres jornades intenses al Teatre Municipal El Jardí de Figueres, amb ponències d’experts en trànsit, educació viària i pedagogia, així com de càrrecs importants en l’àmbit del trànsit i la mobilitat catalans, espanyols i andorrans. A més, diversos grups de treball amb participants, la majoria relacionats amb el món de la formació viària, han permès crear línies de treball en comú pel que fa a aquest sector. En breu, les conclusions d’aquesta feina conjunta permetran redactar documents pedagògics que serveixin de base per a tots els educadors i formadors viaris. Segons els organitzadors, és «un pas molt important en el sector a partir del qual es treballarà, amb la certesa de tenir una base sòlida establerta pels propis professionals en aquestes jornades».

Ramon Cos, president d’ADEVIC i alma mater de les Jornades, afirmava que «estem realment satisfets del resultat de les Jornades ADEVIC, per la quantitat de participants i pel suport que hem rebut [...] Tothom ens felicita per l’organització cuidada al detall i demanen per la propera trobada». La voluntat de l’organització és de repetir l’esdeveniment en futures ocasions en altres indrets de la geografia espanyola i andorrana, perquè la tasca de l’educació viària tingui un referent clar pel que fa a la seva organització i professionalització.

Entre els ponents del món del trànsit i la mobilitat presents a les Jornades ADEVIC, cal destacar la presència de nombroses personalitats del sector, així com la destacada absència d’última hora, per motius de salut, del director de la Direcció General de Trànsit, Pere Navarro. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, comentava en la seva intervenció que «cal aprofitar l’energia que ja es troba al territori; mitjançant formacions, tallers, activitats als nostres policies locals [...] hem d’invertir la piràmide de la mobilitat i arribar a reduir el nombre d’accidents urbans per arribar al valor 0», a part de destacar la importància creixent de la formació 3.0. El seguia Sonia Díaz de Corcuera, directora de Trànsit del País Basc, qui afirmava que «s’ha de treballar per reduir els accidents de trànsit amb una visió 0: 0 víctimes per accident de trànsit el 2050. Una sola víctima és motiu suficient per seguir treballant!», i insistia a treballar en horitzontal i també involucrar-hi col·lectius vulnerables. Seguidament, Jaume Bonell, director de Mobilitat d’Andorra, afegia que «els hàbits de mobilitat van canviant amb el temps i avançant cap a millors models, però una mala decisió a la carretera pot canviar una vida». A part, cadascun d’ells va posar en comú les polítiques de mobilitat i trànsit que s’apliquen als seus respectius territoris.