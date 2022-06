La ciutat de Figueres continua essent la ciutat que té més comerços i més metres quadrats comercials per habitant de Catalunya, el que significa que hi ha 16,84 comerços per cada 1.000 habitants. És, a més, el municipi de més de 20.000 habitants amb més comerços i metres quadrats comercials per habitant, seguit de Sitges (16,75 per cada 1000 habitants) i Vic (16 per cada 1000 habitants). Per altra banda, Girona en té 13,79 i Barcelona 14,59.

Segons les dades de 2021 del cens comercial del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Figueres continua liderant el rànquing després de la pandèmia, que ha provocat que arreu del país s’hagin reduït els locals comercials. Segons informa l’ajuntament de Figueres, a la ciutat de Figueres hi havia 792 comerços l’any 2021, però en els cinc primers mesos de 2022 s’han sumat noves obertures a la ciutat a aquesta xifra.