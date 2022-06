Ciutadans (Cs) ha anunciat que Héctor Amelló serà el candidat a l’alcaldia de Figueres a les eleccions municipals de 2023. Ha estat el president de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, qui ha fet pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en Amelló per a encapçalar la pròxima llista municipal de la formació liberal a Figueres.

Carlos Carrizosa destacava ahir a Figueres que Amelló i el seu equip «compten amb el suport de tota l’agrupació local» i volia posar en valor «la gran feina realitzada des del consistori». El portaveu parlamentari criticava «la deixadesa de l’equip de govern per a millorar aspectes tan importants per la ciutat com la seguretat, la neteja o la promoció econòmica». En aquest sentit, Carrizosa posava èmfasi en el treball dut a terme per Amelló i el seu equip.