La Fira Arrels del Vi de Sant Martí d’Empúries s’ha omplert aquest cap de setmana de visitants en una edició que ha recuperat les xifres d’abans de la pandèmia. Unes tres mil persones han passat pels estands dels 22 productors o han participat de les activitats paral·leles. S’hi han pogut tastar més de cent referències.

Un dels organitzadors, Carlos Krauel, posa de manifest que el festiu de dilluns ha afavorit que el diumenge encara se superés les visites del dissabte. La passada edició es va celebrar amb un format més reduït i amb restriccions, el que va suposar menys visitants. Krauel constata que aquest any «ens hem recol·locat com abans de la pandèmia». A més, s’ha constatat la tendència «que la gent està gastant més, i les vendes han anat molt bé». No només s’ha omplert l’espai de la Fira on se situen els cellers sinó també les activitats com els tasts dels vins guanyadors del concurs Premis Arrels del Vi que s’organitza cada any o les visites al jaciment d’Empúries on s’ha pogut conèixer com s’elaborava el vi a l’època clàssica.

Arrels de Vi, organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic.