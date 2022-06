L’aparcament de l’avinguda Francesc Macià, a tocar les platges d’Empúries, passarà a ser zona blava de llarga durada menys per als residents. És un dels canvis en la regulació d’aparcaments que ha aplicat l’Ajuntament.

Els visitants hauran de pagar entre 2 i 8 euros en funció de la durada d’estacionament. Aquest aparcament és molt utilitzat perquè dona accés a les platges.

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, ha explicat que l’objectiu és que «els visitants de dia, que majoritàriament utilitzen l’aparcament per anar a la platja, contribueixin també al manteniment de les platges i el nostre litoral». El cànon que es recapti es reinvertirà a aquestes despeses de manteniment. Hi ha altres canvis en zones blaves bonificades que permeten amb la tarja de resident aparcar per un euro al dia. Serà al passeig Lluís Albert, carrer de Gràcia, Ronda del Pedró, ca les Monges, plaça Catalunya i el carrer Naintré. Els canvis entren en vigor l’1 de juliol.