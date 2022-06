Una cinquantena d’exemplars de xoriguers petits han estat alliberats al Parc Natural de Cap de Creus. S’han alliberat a una zona no hi hagué un incendi el febrer passat, tot i que no va prosperar.

Les aus alliberades provenen del Centre de Fauna de Torreferrussa, segons informa el Parc Natural. S’han alliberat als entorns de l’espai afectat per l’ncendi forestal, el qual no va prosperar més enllà «gràcies al mosaic agroforestal de vinyes, prats, pastures i brolles, hàbitat idoni per als xoriguers petits i altres espècies d’interès», expliquen des del parc. El Celler Espert i Paisatges Vius col·laboren en la conservació d’aquesta espècie protegida a les vinyes de Mas Marès, amb un acord de custòdia i la implicació del voluntariat. Des del parc natural posen de manifest que el projecte de cria en captivitat i reintroducció d’aquest petit falcó migrador, que es va extingir als anys 80, vol consolidar-ne la població a l’Alt Empordà i fer-la viable de manera natural. Actualment, la població de xoriguers petits nidificants a Girona és de quaranta set parelles.