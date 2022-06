Condemnats a presó a França dos veïns de Figueres per traficar amb heroïna

Un jutge francès ha condemnat dos traficants de Figueres a penes que van dels quatre a dos anys de presó. A més, els expulsa durant cinc anys del país. Els dos homes estan acusats de tràfic de drogues per traficar amb heroïna. La detenció la va fer la Policia Nacional francesa al Pertús fa uns dies a l’antic punt fronterer de la D900.

El diari L’Indepéndant assegura que els dos arrestats, de 30 i 39 anys, transportaven el quilo d’heroïna embolica en el maleter d’un vehicle Renault i que conduïa el més jove. Arran de la gran quantitat de droga comissada, els agents van obrir una investigació i van fer un seguiment dels missatges i trucades dels dos veïns de Figueres, de nacionalitat senegalesa. En aquests hi van veure missatges clars i «estranys» com: «Vull 25 gr. També tens coca?».

Traficaven a França i Espanya

D’altra banda, la policia també ha entrevistat a consumidors i segons es va veure al judici, diversos han reconegut que els dos sospitosos venen droga a Thuir i Figueres. Un dels interrogats per la policia fins i tot, els va comentar que el volien contractar com traficant a França. Tot i les proves, durant el judici, els dos acusats van negar-ho tot. Ambdós van dir que havien anat a França a veure uns amics i que la droga, era un paquet que duien perquè els ho havia demanat un d’ells. Un dels acusats va declarar durant la vista que creia que era una pols afrodisíaca i l’altre que era una medicina africana per nadons. El fiscal va demanar 42 mesos de presó contra l’acusat més gran i 36 mesos contra el seu company. Els dos advocats de la defensa per la seva banda, van assegurar que els seus clients no tenien res a veure amb la droga. El lletrat que defensava el de més edat va destacar sobretot que «no era intencionat ja que pensava que portava un afrodisíac». Mentre que el del més jove, va assegurar que el seu client havia dit a la policia que sols era conductor perquè l’amic no té carnet; però que després va reconsiderar les declaracions. Va explicar que feia poc temps s’havia condemnat un traficant, que treballava a Thuir i subministrava a un tal Mamadou de Figueres i com que no havien trobat un «empleat» nou, es van fer càrrec de la droga, però que el venedor era el company. Segons l’advocat, el seu client era «l’idiota útil». Malgrat això, el jutge els ha condemnat.