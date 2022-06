L’Àrea de Promoció Econòmica de Roses ha programat una sessió informativa, per al 10 de juny, que porta per títol El repte del personal per la temporada d’estiu. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol aportar solucions al repte i les dificultats amb què es troben les empreses a l’hora d’aconseguir personal durant els mesos d’estiu, dificultats que aquest any s’estan veient accentuades.

El curs que s’ha organitzat pes pot portar a terme de forma presencial, acudint a la sessió que tindrà lloc a Ca l’Anita, o bé connectant-se online a la retransmissió en directe que es farà de la xerrada. L’Ajuntament de Roses proposa aquesta sessió informativa per donar a conèixer les claus del mercat de treball actual.