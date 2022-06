El Suprem tanca definitivament el conflicte urbanístic del Sun Village de Palau-saverdera

«Ens hem tret un gran pes de sobre, que ha llastrat l'actuació municipal dels darrers anys i que ens ha tocat gestionar com una mala herència de governs passats». Així s'expressa l'alcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Maria Cortada, després de saber que el Tribunal Suprem ha emès una interlocutòria que tanca definitivament el conflicte generat per la urbanització Sun Village. En una interlocutòria del passat 20 d'abril, el Suprem inadmet els recursos rebuts i, per tant, dona per bones les indemnitzacions pactades i pagades als propietaris i demandants afectats pel procediment judicial que ordenava l'enderroc de la promoció urbanística, sorgida durant el mandat de l'alcalde Narcís Deusedas quan governava en representació de CiU. L'enderroc finalment no es va haver d'executar, malgrat que va generar molts anys de patiments i incerteses. La decisió del Suprem es va donar a conèixer en el transcurs del darrer ple municipal de l'ajuntament palauenc.

La reclamació d'una part dels propietaris de les edificacions del Sun Village que estaven en desacord amb les indemnitzacions, va passar pel jutjat contenciós-administratiu número 2 de Girona, que la va inadmetre i, posteriorment, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual tampoc la va admetre. Amb la inadmissió del Suprem el cas queda tancat. «Estem molt satisfets que el tema s'hagi acabat. El nostre grup, Gent de Palau-AM i els companys d'Alternativa per Palau, vam treballar-hi molt quan governàvem junts per a superar aquesta problemàtica que hem resolt amb les indemnitzacions a la part demandant i els afectats, a més a més d'ordenar urbanísticament l'espai». Convenis pactats i pagats Tots els òrgans judicials han validat el compliment dels dos convenis, signats respectivament el 23 de desembre de 2015 i el 14 de març de 2019, a través dels quals l'Ajuntament va pagar la quantitat de 424.875,79 euros d'indemnització i costes a la part demandant i 99.000 euros, en concepte de danys morals als propietaris d'habitatges afectats. El pagament als propietaris, segons consta en l'expedient, es va fer el 23 de setembre de 2019 i el pagament a la part demandant es va completar el passat 7 de març. Per altra banda, el 9 de març d'aquest mateix any la Comissió d'Urbanisme va aprovar definitivament la modificació de planejament que ha tramitat l'Ajuntament de Palau-saverdera per a reordenar l'espai. «Tot aquest afer ha llastrat l'economia municipal, ara ens ha arribat una decisió definitiva del Suprem que suposa un descans per al nostre poble», remarca Cortada. Des de 2006 L'any 2018, una sentència del Tribunal Suprem va tombar l'intent de legalització del complex residencial del Sun Village, format per una quarantena d'habitatges, al POUM per part de l'Ajuntament de Palau-saverdera. El tribunal va desestimar aleshores un recurs de cassació a l'Ajuntament i als propietaris i obligava a recuperar la qualificació que tenien els terrenys el 2006, d'hoteler residencial. El TSJC va concloure que la llicència era il·legal i van ordenar l'enderroc. El primer el va interposar una família que denunciava la il·legalitat de la urbanització. El TSJC va dictar sentència el 2006 considerant que la llicència urbanística atorgada durant l'etapa Deusedas era il·legal i va ordenar l'enderroc. Es va demanar la inexecució de la sentència per evitar fer fora els veïns, però la proposta es va denegar. L'Ajuntament va fer un canvi al planejament, que Urbanisme va avalar i els va qualificar de sòl residencial. Posteriorment, una societat privada va interposar una altra demanda contra les modificacions que es van introduir al planejament del 2012 perquè només buscava legalitzar el complex. El tribunal va sentenciar a favor seu i obligava a tornar els terrenys a la qualificació d'ús hoteler del 2006.