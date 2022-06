El Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), juntament amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, van presentar ahir matí els resultats del primer estudi que s’ha dut a terme a l’Alt Empordà sobre com ha afectat la pandèmia a la comarca.

Les dades més problemàtiques corresponen a l’àmbit de la salut mental. Segons l’informe, les receptes de substàncies o medicacions vinculades a la salut mental ha augmentat de forma continuada des del 2016, ocasionant un pic històric durant el 2021. Els antidepressius, antipsicòtics i ansiolítics són les receptes més facturades a la comarca.

D’altra banda, un 40% de joves altempordanesos confessa haver tingut un atac d’ansietat o de pànic durant la pandèmia. Aquesta xifra augmenta en les dones, fins al 56%. I més d’un 10% dels joves ha assegurat haver anat al psicòleg d’ençà la pandèmia. Sobretot les dones, les persones majors d’edat, i les persones que no tenen risc de vulnerabilitat, ja que les vulnerables no tenen recursos per fer-ho.

Els hàbits i comportaments també han canviat en els joves. De fet, han augmentat tots els paràmetres, comparat amb abans de la pandèmia. Els joves de l’Alt Empordà tenen més relacions sexoafectives, practiquen més esport i es veuen millor físicament, però, per altra banda, augmenta també el consum d’alcohol, tabac i d’altres drogues.

En l’àmbit formatiu, la Fundació Ferrer i Guàrdia assegura que la pandèmia ha dificultat el seguiment del temari impartit i l’aprenentatge continuat, cosa que estaria relacionat als períodes de confinament i classes telemàtiques, sense una major afectació en l’escenari postCovid-19. També afirmen que ha augmentat l’interès dels cicles formatius com a via d’accés ràpida al mercat del treball. Oriol Alonso ha conclòs aquest bloc confirmant que la pandèmia ha suposat un aprenentatge intensiu en eines digitals, però que alhora ha evidenciat i incrementat les desigualtats socials existents.