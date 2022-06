La Fundació Salut Empordà (FSE) està immersa en la «revolució digital» de tots els centres que gestiona, entre els quals hi ha l’hospital de Figueres. Des que el novembre de l’any passat es va presentar el Pla de Transformació Digital, s’han començat a desenvolupar diverses accions estratègiques que s’aniran desplegant en quatre anys.

Entre algunes d’aquestes accions hi ha la primera Showroom TIC, que compta amb la participació d’una quinzena d’empreses de noves tecnologies en salut digital procedents de Catalunya i del País Basc que han instal·lat un petit estand a la sala d’actes del centre.

L’objectiu d’aquest esdeveniment és donar a conèixer als professionals de la FSE quines són les últimes novetats existents al mercat en l’àmbit social i de la salut digital per tal que puguin valorar si és necessari incorporar-les al seu lloc de feina.

A més dels estands, durant els dos dies la Showroom TIC també hi ha xerrades en línia dels proveïdors, en què en 20 minuts explicaran els seus productes més innovadors.

L’entrada és lliure i, si bé es tracta d’una activitat adreçada als treballadors dels centres de la Fundació, també s’ofereix la possibilitat a altres entitats sanitàries d’assistir-hi.

Projecte Innpulsa

Recentment, la Fundació ha posat en marxa el projecte Innpulsa. Consisteix en la creació d’una pàgina web que portarà el mateix nom i que aglutinarà les accions que dugui a terme la FSE relacionades amb la Transformació Digital i la Innovació Tecnològica, com és aquesta Showroom TIC. També serà un portal on s’informarà de les novetats en aquest àmbit a nivell nacional i internacional.

Innpulsa és una iniciativa que també s’emmarca en el Pla de Transformació Digital 2021-2025 de l’entitat i busca facilitar i potenciar la innovació tecnològica amb el talent propi dels professionals de la Fundació Salut Empordà, promovent el coneixement. En aquest sentit, altres hospitals de primer nivell ja disposen de propostes que van en aquesta línia, tot i ser lleugerament diferents.

Nova aplicació

D’altra banda, la FSE està encarrilant la recta final de la posada en marxa d’una aplicació mòbil per al pacient. Servirà per fer seguiment dels pacients a Urgències de l’hospital, per connectar amb l’aplicatiu La Meva Salut, accedir a les receptes, gestionar les visites tant a l’hospital com al centre sociosanitari Bernat Jaume, descarregar justificants d’assistència als dos centres i llegir notícies relacionades amb la salut. Està previst que es presenti en les properes setmanes.

Entre altres objectius previstos en el Pla hi ha acords de col·laboració amb altres organitzacions a nivell d’innovació, ús de xatbots, impressió en 3D o l’ús de la intel·ligència artificial (IA) als centres de la Fundació.

Aquest canvi evolutiu en l’organització «ha de permetre treballar millor, de forma més ràpida i segura, així com més transversal, oberta i participativa», afirmen des de la Fundació. També asseguren que «impactarà directament en l’assistència, suposant una millora de la qualitat i incrementant l’apoderament del pacient, ja que introduirà un nou paradigma en l’accessibilitat i els canals de comunicació amb l’usuari». Cal tenir en compte que la covid-19 ha suposat un «accelerador» en els processos de transformació digital, i ha fet «evident que la ciutadania reclama una adaptació dels sectors de salut i social en l’ús dels canals digitals».

El diagnòstic d’aquest pla s’ha realitzat a partir de 279 enquestes en línia per analitzar el nivell de competències digitals del personal i a partir de 72 entrevistes.