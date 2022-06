Un incendi crema al terme municipal de Vilanant, en concret, a la zona de Mas Molar. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de les 12:11 per un foc en un espai de vegetació agrícola, a partir d'on han mobilitzat tres dotacions. Ara ja s'ha estès en una feixa de bosc, però fonts dels Bombers alerten que està "envoltat de camps llaurats", i per això, en principi, "no hi hauria risc d'escampar-se". Sobre el terreny hi treballen 11 camions d'aigua i 4 mitjans aeris (2 helicòpters i 2 avions de vigilància).

Fonts dels Bombers asseguren que estan treballant per a aturar definitivament al flanc esquerre i envoltar l'incendi, i afirmen que el fet que no bufi tramuntana els juga a favor.