Un lladre s’encasta contra un cotxe dels Mossos per fugir i acaba fent tallar l’AP-7

Un lladre multireincident va protagonitzar aquest dijous un incident amb els Mossos que va ogligar a tallar l’autopista. Aquest home, de 30 anys, es dedica sobretot a cometre robatoris amb el mètode conegut com el peruà a l’AP-7 i de fet, aquesta modalitat va ser el desencadenant de tot el periple. A més, va deixar tres Mossos d’Esquadra ferits perquè en voler fugir d’ells, va encastar-s’hi amb el cotxe.

Un vehicle que no podia conduir tampoc perquè tampoc s’ha tret mai el permís de conduir. El multireincident va acabar detingut pels Mossos i acusat de fins a sis delictes: dos contra la seguretat viària per conducció temerària i per no haver obtingut mai el permís de conduir; un d’atemptat contra els agents de l’autoritat, un de danys, un de furt a interior de vehicles i un de lesions.

Els fets es remunten a dijous quan faltaven vuit minuts per les tres de la tarda, quan un camioner truca al 112 i avisa que acaba de veure que havia vist dos homes que estaven cometent un robatori tipus peruà i que consisteix sovint en el fet que es fa creure al conductor que té una avaria i quan s’atura, li sostreuen els objectes de valor.

Els Mossos amb la matrícula que els van donar l’alertant van buscar el vehicle i el van localitzar. Aquest en comptes d’aturar-se en fer-li senyals, va fer una maniobra evasiva i va conduir en sentit contrari per l’AP-7 i en marxa enrere. El viatge no li va durar massa, al cap d’uns 80 metres, a tocar d’una de les sortides de l’AP-7 de la Jonquera i de l’àrea de servei, els Mossos el van interceptar i aquest, va envestir el cotxe patrulla. Li va causar molts danys i també va ferir tres agents de caràcter lleu. A banda, va arrencar a córrer i es va estirar a terra de l’autopista entre dos carrils. Això va fer tallar la via i posteriorment, va acabar detingut pels fets.