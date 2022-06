Un incendi en un immoble abandonat del carrer Pujades de Figueres ha incrementat la preocupació d’uns veïns, que denuncien, des de fa anys, la insalubritat per una acumulació de deixalles i runes i ara també el perill que suposa que, tot això, s’hagi convertit en una font de combustió. Va passar fa una setmana, el 31 de maig. Els Bombers de la Generalitat van haver d’intervenir per apagar el foc en una pila de residus i objectes apilats en un dels dos habitatges que estan abandonats.

Hi ha veïns que denuncien les dificultats que suposa haver de viure al costat d’uns edificis que han quedat «convertits en abocadors». Fins i tot, hi ha un veí que ha iniciat una batalla judicial per reclamar-ne la demolició. «La falta de manteniment d’aquests habitatges provoca humitats que traspassen a casa meva, a més de la presència de rates i tota mena d’insectes que s’hi acumulen. Tenim una filla de tres anys que es va espantar moltíssim en veure les flames al jardí de casa superant l’alçada de la mateixa», explica Marc Rodrigo, que fa set anys que va començar a presentar queixes per la situació «insostenible» de les dues finques. El mateix veí recorda que els Bombers van haver d’actuar fa un temps pel desprendiment del forjat del balcó d’una de les cases abandonades. Diu que va aconseguir que es tapiessin els immobles, però fa temps que demana que els enderroquin. «Des que vaig aconseguir que es construïssin les tàpies, s’ha demanat a l’Ajuntament que actuï per obligar a netejar la propietat. Però no hem obtingut cap resultat favorable i la quantitat de brossa acumulada és brutal», lamenta el mateix veí, que explica. «Portem set anys lluitant per solucionar aquest problema i ja no podem més, estem cansats d’aquesta situació», lamenta.