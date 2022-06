L’Ajuntament de Figueres preveu que les despeses extraordinàries no previstes que està comportant la pujada del preu de l’energia i el combustible afectarà serveis a la ciutat. Els tècnics estan treballant per tenir coneixement sobre la repercussió i per aconseguir els millors preus.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, responia als grups de l’oposició (Junts, Cs i al regidor no adscrit, Carles Arbolí) al darrer ple on es va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit per fer front a les despeses, principalment de combustible, que no estaven previstes al pressupost aprovat per aquest any.

Segons Lladó, «la factura pujarà i molt i avanço que caldran prendre decisions difícils i afectaran diferents serveis».

En aquest sentit, l’alcaldessa posava de manifest que «les conseqüències de la situació geopolítica son realment greus, ho han sigut i ho son a les cases particulars, a les famílies i ho són a les administracions». Perquè el «cost del combustible dificulta i molt que els pressupostos que es van aprovar siguin realment uns pressupostos que serveixin per abastir la situació que ens trobem».

Masquef demanava quines previsions hi ha i quines mesures d’estalvi. Tan junts com el regidor no adscrit, Carles Arbolí qüestionaven les pràctiques per pagar les despeses. El ple aprovava el dictamen relatiu a aprovar inicialment una modificació de crèdit per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

El regidor Pere Casellas va explicar que va un parell de mesos van decidir esperar i veure com evolucionava. Però vista la situació s’haurà de suplementar i veure d’on es treu l’estalvi perquè la situació econòmica millora a poc a poc. S’han de fer licitacions però s’ha de veure que no quedin desertes, deia.

La partida de despeses aprovada és de 121.000 euros, la gran part correspon a combustible i energia.

L’alcaldessa de Figueres posava de manifest que el cost «dificulta i molt que els pressupostos que es van aprovar a finals de l’any passat siguin realment uns pressupostos que serveixin per abastir la situació que a dia d’avui ens trobem».

Va demanar suport amb la col·laboració de la resta de grups a l’hora de prendre les decisions que pertoquin.

Des de Ciutadans va afegir que esperen que la licitació del combustible es faci el més aviat possible. Per part del regidor no adscrit, Carles Arbolí, va demanar explicacions sobre l’estudi dels costos.

Lladó va insistir que saber el cost és difícil perquè els preus oscil·len. «No pots fer un compte concret, la factura pujarà i molt», però va dir l’alcaldessa que assegura que l’àrea tècnica que porta serveis de combustible i energia i està treballant.