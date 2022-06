L’incendi forestal de Vilanant, que en el tancament d’aquesta edició encara no s’havia donat per extingit, va afectar ahir una superfície total de 7,85 hectàrees (4,49 de les quals d’arbrat i 3,35 de terreny agrícola). La major part d’afectació va ser al terme municipal de Vilanant (7,27 hectàrees), però també a Cistella, tot i que en menor mesura (0,58 hectàrees).

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van rebre un avís a les 12:11 hores per un foc en un espai de vegetació agrícola a la zona de Mas Molar. En un inici els Bombers van mobilitzar tres dotacions, però en expandir-se en terreny boscós, van mobilitzar 11 camions d’aigua i 4 mitjans aeris. A primera hora de la tarda, els efectius van aconseguir perimetrar el foc amb línia d’aigua, tot i que després van topar amb «petites represes». Quan passaven pocs minuts de les quatre de la tarda, els Bombers van aconseguir controlar el focus secundari.

Fonts dels Bombers de la Generalitat van assegurar ahir que «romandran sobre el terreny tota la nit fent tasques d’extinció i vigilant possibles represes».

La columna de fum es va deixar veure des de diversos punts de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pla de l’Estany. I és que els Bombers de la Generalitat van rebre avisos de veïns des de Figueres, Ordis, Ullastret o Esponellà.

En paral·lel, els Bombers van treballar en un incendi al paratge de Can Fonolleres de Calonge. El foc, que ja es va donar per extingit a primera hora de la tarda, hauria començat per un vehicle que es va incendiar al migdia. Els Bombers van mobilitzar un helicòpter i 9 dotacions terrestres (6 d'aigua i 3 de comandament).

A més, un foc de cultius a Figueres va obligar a mobilitzar 6 dotacions terrestres, però a les set de la tarda ja es va donar per extingit.