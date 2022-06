Tres dotacions dels Bombers van continuar ahir remullant i controlant el perímetre de l’incendi que es va produir dissabte a Vilanant.

Durant la nit de dissabte a diumenge els Bombers van continuar remullant. Durant la jornada d’ahir s’hi van mantenir tres dotacions per assegurar-se que no hi hagués cap punt calent.

El foc va afectar 8 hectàrees de terreny, 4,449 de les quals d’abrat, i la resta, terreny agrícola. Els Bombers van treballar-hi amb quinze dotacions i cap al vespre es va aconseguir controlar.