Mig miler de persones desfilen a la rua nocturna del Carnaval d’Estiu de l’Escala

La Reina de Saba va ser la guanyadora del Carnaval d’Estiu de l’Escala que es va celebrar dissabte al vespre amb vuit colles participants amb prop de mig miler de persones, i una important assistència de públic.

La rua va comptar amb la participació únicament de les colles locals. El Carnaval d’Estiu es recuperava després de dos anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia.

El recorregut va començar a Riells i els participants van anar resseguint el litoral fins arribar a la platja. Dos quilòmetres de recorregut. El bon temps i el fet de ser dissabte va omplir de públic assistent tot el recorregut i l’Ajuntament fa un balanç molt positiu de la celebració d’aquest carnaval nocturn en màniga curta.

La guanyadora d’aquesta edició en la categoria de comparses va ser la Reina de Sabata. En segon lloc els Fantasmes i en tercer Sabor cubano.

En la categoria de carrosses es va endur el primer premi la colla dels Fantasmes, el segon va ser per Sabor cubano i el tercer per la Reina de Saba. També hi va haver una menció especial per la colla Envàs, al mar no hi vas. La carrossa consistia en un peix gegant, a l’interior del qual hi havia envasos.

Un dels elements que diferenciaven la rua nocturna de la diürna era la incorporació d’il·luminació a les carrosses o fins i tot en algunes de les disfresses afegint color i llum a la rua que té lloc al capvespre. Després de la desfilada es va poder gaudir d’un ball amb Tutú Keké. Durant el ball es van donar a conèixer els premiats d’aquesta edició.

Tercer Carnaval d’Estiu

El Carnaval d’Estiu és el tercer any que se celebra. Es va decidir impulsar el mes de juny perquè les carrosses i comparses poguessin desfilar en un context diferent, en una època de calor i guarnint-se amb llum.

El fet que aquest hivern no s’hagi celebrat la rua ha fet que tant la comissió de Carnaval com les colles, esperessin amb més ganes que mai la rua d’estiu d’aquest any que per primer cop ha arribat fins a la platja.