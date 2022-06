Roses ha acollit aquest cap de setmana el campionat de Catalunya d'Optimist per equips a la Badia de Roses que per primer cop organitzava el GEN Roses.

El CN El Masnou ha estat el guanyador.

Una cinquantena de regatistes, repartits en nou equips dels set clubs classificats van participar al campionat de Catalunya d’Optimist per equips que es va celebrar amb unes condicions de vent molt òptimes.

I el títol de campió de Catalunya se’l va emportar el CN El Masnou per davant dels dos equips del CN Cambrils, club que, en principi, era el favorit per emportar-se la victòria, primer, per arribar a Roses amb la major puntuació en el rànquing i, segon, perquè després de les regates disputades dissabte, tant el Cambrils 1 com el Cambrils 2, van guanyar-les totes per liderar la classificació provisional.