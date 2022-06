Vilajuïga va celebrar ahir els 50 anys de l’Escola Santiago Ratés. Les portes del centre es van obrir a tothom a partir de les deu del matí ahir per visitar-la. A l’interior s’hi van poder veure treballs i fotografies del mig segle d’història. L’Associació de Mares i Pares (AMPA) va preparar tallers i activitats d’aigua per als més petits i es va organitzar una xarxa de voleibol per recordar vells temps quan hi havia equips d’aquest esport a l’escola. Al migdia van tenir lloc els parlaments institucionals i un aperitiu.

El 1968 es va cedir una part del solar de la Societat Civil de Aguas Minerales de Vilajuïga, Martí Badosa y Compañía per construir el nou col·legi. Un any més tard, el 1969, l’Ajuntament va aprofitar que Aguas Minerales oferia un solar amb la condició que fos per l’edificació d’un col·legi públic». I aquell mateix any, l’Ajuntament ja va encarregar la redacció del projecte de construcció del centre. Un any més tard, el 1969, començava la construcció del col·legi, que va tenir un cost total de 3.722.740,49 pessetes. «En aquell moment encara fèiem classe a les antigues escoles, que és l’actual Casa de la Vila», explica Josep Alsina, el primer director de l’Escola Santiago Ratés. I aquell mateix any, l’Ajuntament ja va. També va ser en aquell moment que es va decidir posar al centre el nom de Santiago Ratés, un dels propietaris de la Sociedad Civil. I el 1970, tot i que el nou centre no estava del tot construït, ja entren els primers grups d’alumnes, mentre que la resta encara fa classes a les antigues escoles. A finals d’aquell mateix any, acaben les obres de construcció del nou edifici. Tot i que el centre funcionava des de 1970, no va ser fins a l’any 1972 que es va inaugurar oficialment la nova escola municipal.