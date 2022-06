El parc aquàtic Aquabrava de Roses va obrir la setmana passada les portes. Estarà obert cada dia fins a l’11 de setembre. El parc continua la promoció de l’AquaxJump, un espai de tobogans amb salts.

Es tracta d’una zona que compta amb els tobogans amb salts de diferents graus de dificultat o atreviment començant pel groc, seguint pel taronja i acabant pel vermell. Hi ha tres murs de salts, de tres alçades diferents: de 2,5, 3,5 i 5 metres. També hi ha dos tobogans per utilitzar amb flotador per experimentar una caiguda ràpida. I per últim, un altre tobogan tancat, baixada en espiral, amb sorpresa extra. L’atracció està pensada per a adults i nens a partir de 16 anys i disposa d’un sistema d’autoregistre on la persona s’ha de registrar per accedir a l’atracció amb biometria. S’ha d’estar en bona forma física, saber nedar perfectament i no tenir lesions prèvies que impedeixen un bon moviment. El parc ofereix moltes altres atraccions, des de pistes ràpides a piscina d’onades.