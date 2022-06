Descobreixen més de mitja tona de resina de cànnabis oculta en un camió a la frontera

Els agents de la brigada de duanes francesa del Pertús han confiscat més de mitja tona de resina de cànnabis (501 quilos) a la frontera.

Aquesta droga està valorada en un milió d'euros al mercat negre. El xofer, que procedia d'Espanya, va acabar detingut i el jutge n'ha ordenat el seu ingrés a presó i a més, haurà de pagar una sanció duanera superior al milió d'euros.

Els fets es remunten a dijous 9 de juny pels volts de dos quarts del matí al peatge de l'A9 al Voló. Els policies de duanes van fer aturar un camió -semiremolc- que procedia d'Espanya i portava matrícula de la República Txeca.

El conductor, que anava sol en el vehicle, va explicar als agents que anava cap a Dinamarca a lliurar 21 tones d'elements estructurals metàl·lics industrials.

Els policies tot i les seves explicacions van procedir a l'escorcoll de la càrrega i van observar uns compartiments a l'estructura del remolc que impedien l'accés als palets perquè contenien les estructures metàl·liques.

Tot i això, van introduir-se com van poder per sota de la càrrega, van aixecar la coberta dels compartiments i van certificar les seves sospites: hi havia uns paquets envasats al buit transparents.

Necessitat d'una grua

Arran d'això, van fer traslladar el camió fins a una zona segura per poder fer una inspecció acurada. A més, van necessitar una grua per poder treure la càrrega pesant. Finalment, els agents de duanes van accedir a tots els compartiments i en van treure 83 paquets de resina de cànnabis.

Un cop pesats, van donar un total de 501 quilos de resina de cànnabis, valorat segons la Duana francesa, en un milió d'euros.

Condemnat a presó

El conductor va acabar detingut pels fets i els agents de Duanes el van lliurar als agents de la Policia Judicial de Perpinyà.

Aquest dilluns va comparèixer davant el jutjat judicial de Perpinyà i el conductor va acabar condemnat a quatre anys de presó, 10 anys de prohibició d'accés al territori francès i una multa duanera d'1.002.000 euros.